О десяти задержанных на акциях, посвященных Дню Победы в Берлине, сообщили СМИ

Десять человек были задержаны во время мероприятий к 9 Мая в Берлине, как сообщает Bild. Задержания произошли из-за использования запрещенных символов и оскорблений в адрес полиции, а не из-за самого празднования.
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