Комплексное занятие ´Безопасность на дороге´.

С воспитанниками средней группы №3 воспитателем дошкольного образования Анастасией Вадимовной, проведено комплексное занятие, которое способствовало формированию у воспитанников осознанного отношения к личной безопасности, закреплению навыков безопасного поведения на дороге и в опасных ситуациях .
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