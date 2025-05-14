Комплексное занятие ´Безопасность на дороге´.

С воспитанниками средней группы №3 воспитателем дошкольного образования Анастасией Вадимовной, проведено комплексное занятие, которое способствовало формированию у воспитанников осознанного отношения к личной безопасности, закреплению навыков безопасного поведения на дороге и в опасных ситуациях .