«Федот лёд ведёт»: почему на Руси 20 ноября ждали появления льда на водоемах и как определяли погоду Ксения Кирпик Народный праздник Федотов день, который отмечается 20 ноября, посвящен памяти святого Феодота Анкирского.
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