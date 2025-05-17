В Забайкалском крае полицейские пресекли сбыт сигарет с поддельными специальными марками

Сотрудниками экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по городу Чите в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий установлен житель поселка Кокуй, 1973 года рождения, который предположительно, приобрел крупную партию табачной продукции с поддельными специальными марками и планировал ее сбыт на территории Сретенского района.