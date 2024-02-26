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МО РФ рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в ходе СВО

МО РФ рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в ходе СВО

Министерство обороны России во вторник, 27 февраля, сообщило о новых героических подвигах военных Вооруженных сил (ВС) РФ, которые рискуют своей жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

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