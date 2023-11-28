МККК доставил в Рамаллу находившихся в израильских тюрьмах палестинцев

Международный комитет Красного Креста (МККК) в среду, 29 ноября, заявил, что в рамках соглашения между палестинским движением ХАМАС и Израилем перевез в Рамаллу 11 палестинцев, которые находились в израильских тюрьмах.
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