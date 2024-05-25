Проверенные народные средства от запора

Запоры относятся к самым распространённым нарушениям в работе желудочно-кишечного тракта. Когда это состояние приобретает хроническую форму, то кроме физического дискомфорта, оно создаёт серьёзную проблему, чреватую интоксикацией организма.
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