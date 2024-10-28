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Врач Мясников: сало содержит незаменимые аминокислоты

Врач Мясников: сало содержит незаменимые аминокислоты

Сало необходимо включать в рацион, поскольку оно содержит незаменимые аминокислоты. Об этом сообщил врач и ведущий Александр Мясников в эфире телепрограммы "О самом главном" на канале "Россия 1", выпуск которой размещен на платформе "Смотрим".

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