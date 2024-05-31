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Медведев: жизнь гораздо страшнее рассуждений Запада о применении ядерного оружия

Медведев: жизнь гораздо страшнее рассуждений Запада о применении ядерного оружия

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, заявил, что западные страны должны четко понимать, что вся их военная техника и специалисты, воюющие против России, будут уничтожаться везде - и на территории бывшей Украины, и на территории стран, если оттуда наносятся удары по российской территории.

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Комментарии
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Борис
!!!!!!!!!!!!!
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12 час.
Михаил Молчев
Да уж, западу пора под кроватями прятаться- сам Айфончик пальчиком грозит. А ведь не так давно и бургеру занюханному в амеровской забегаловке радовался когда его то ли Обама, то ли еще кто в макдональдсе говном кормил.
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12 час.
G
Garry
усохни, чубатый
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9 час.

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