Медведев: жизнь гораздо страшнее рассуждений Запада о применении ядерного оружия

Михаил Молчев

Да уж, западу пора под кроватями прятаться- сам Айфончик пальчиком грозит. А ведь не так давно и бургеру занюханному в амеровской забегаловке радовался когда его то ли Обама, то ли еще кто в макдональдсе говном кормил.