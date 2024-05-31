Медведев: жизнь гораздо страшнее рассуждений Запада о применении ядерного оружия

Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ, заявил, что западные страны должны четко понимать, что вся их военная техника и специалисты, воюющие против России, будут уничтожаться везде - и на территории бывшей Украины, и на территории стран, если оттуда наносятся удары по российской территории.
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