Предположительно, кадры от ВСУ из Дружковки образца начала конца июня-начала июля. Хорошо заметно, что передвижения по городу нельзя назвать безопасными.
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Предположительно, кадры от ВСУ из Дружковки образца начала конца июня-начала июля. Хорошо заметно, что передвижения по городу нельзя назвать безопасными.
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