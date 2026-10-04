NASDAQ | NQ — 4H MARKET OUTLOOK Micro E-mini Nasdaq-100 Index Futures CME_MINI:MNQ1! AlgoTrading-Kavannasri NASDAQ | NQ — 4H MARKET OUTLOOK My higher-timeframe view on Nasdaq remains BULLISH.
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