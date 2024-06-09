Бразилия планирует нарастить поставки кофе в Россию на 20%

Посол Бразилии в РФ Родриго де Лима Баэна Соарес заявил, что бразильская сторона рассчитывает на 20% нарастить поставки кофе в Россию, однако цена на продукт остается изменчивой и зависит от ряда факторов.
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