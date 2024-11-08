Песков: поздравление Путиным Трампа с победой можно считать официальным

СОЧИ, 8 ноя — РИА Новости. Поздравление президента России Владимиром Путиным Дональда Трампа с победой на президентских выборах в ходе пленарной сессии «Валдая» можно считать официальным, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии