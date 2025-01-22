Жителей Петербурга могут лишить любимой корюшки из-за бюрократии чиновников

Рыболовы пока не получили разрешения.Дмитрий Бондарюк, председатель организации «Лигово», выразил опасения, что жители Санкт-Петербурга могут столкнуться с дефицитом корюшки из-за сложностей с получением разрешений на её вылов, как передаёт 78.