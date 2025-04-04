Семейные тайны: 2000 детей пострадали от насилия в 2024 году

Об этом сообщил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин в интервью с ТАСС. Он отметил, что фактическое количество подобных преступлений в отношении детей, совершенных членами их семей, может быть значительно выше.
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