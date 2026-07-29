Британия и Франция не хотят вступать в коалицию США в Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 29 июля, ФедералПресс. Европейские партнеры Вашингтона не намерены участвовать в совместном патрулировании Ормузского пролива до тех пор, пока между США и Ираном не будет установлено прочное перемирие.
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