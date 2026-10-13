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Царьград

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"Огурцы и помидоры вызывают рак": Китайский след и откровение врачей – "все онкологи Москвы подтвердят"

"Огурцы и помидоры вызывают рак": Китайский след и откровение врачей – "все онкологи Москвы подтвердят"

Не только переработанное мясо и рафинированные углеводы – список продуктов, потенциально вызывающих рак, "расширяется".

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