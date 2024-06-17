Гросси: МАГАТЭ считает необходимым возобновление сотрудничества с КНДР

Международное агентство по атомной энергии считает необходимым возобновление сотрудничества с КНДР. Соответствующее заявление в ходе разговора с изданием «Известия» сделал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
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