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Царьград

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Минфин усилил контроль за льготами через систему «Налог-3»

Минфин усилил контроль за льготами через систему «Налог-3»

Минфин России разработал поправки для повышения контроля за налоговыми льготами в ТОР и ОЭЗ. Внедрение системы «Налог-3» даст возможность ФНС контролировать данные компаний онлайн, исключая махинации, и стандартизирует сроки подачи отчетности.

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