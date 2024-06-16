Шестёрка Вашингтона генсек ОАГ укорял Россию Солженицыным и Сахаровым на швейцарском саммите

Россия должна остановить войну и вернуться к нарративам «святых 90-х». Об этом на «саммите мира» в Швейцарии заявил генсек Организации американских государств Луис Альмагро, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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