Заместитель председателя Госдумы РФ Пётр Толстой сообщил журналисту, что совершенно не скучает по Европе и Франции.
П.Толстой: многие ещё не поняли, но наши отношения с Европой закончены на многие годы
Комментарии
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лина любимцева
Мы хотим 20 лет переждать, чтобы потом снова "задружиться" с Западом?... а США вчера сказали, что "раз мы не можем сейчас победить Путина, нам придется переждать его, а потом...."....
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11 час.
лл
лина любимцева
Это точно вы сказали. И, главное, они себя еще называют "велико"британия... КАКАЯ там "велико"?!! Остров!!
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11 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Толстой то же мне знаток!Я не был в Лувре,ну и что,я стал хуже?Нет,я могу прочитать ,посмотреть если интересно в книгах в прессе.Надо лучше знать свою родину и ее красоты,
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10 час.
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