Театр абсурда
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Театр абсурда

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Свежие комментарии

  • Галина Друзина
    Пипец, выслать  всех мигрантов, которые заехали с 1992 года с семьями и пусть приедут северокорейцы, это трудолюбивые...Ну и кого вы заве...
  • Светлана Ефименко
    😂😅😅Ну и кого вы заве...
  • Светлана Ефименко
    сколько можно переписывать одно и то же сейчас начались выборы в думу.-"дуру" внимательно читайте все про каждого кан...Ну и кого вы заве...

П.Толстой: многие ещё не поняли, но наши отношения с Европой закончены на многие годы

П.Толстой: многие ещё не поняли, но наши отношения с Европой закончены на многие годы

Заместитель председателя Госдумы РФ Пётр Толстой сообщил журналисту, что совершенно не скучает по Европе и Франции.

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Комментарии
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лина любимцева
Мы хотим 20 лет переждать, чтобы потом снова &quot;задружиться&quot; с Западом?...  а США вчера сказали, что &quot;раз мы не можем сейчас победить Путина, нам придется переждать его, а потом....&quot;....
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11 час.
лл
лина любимцева
Это точно вы сказали. И, главное, они себя еще называют &quot;велико&quot;британия... КАКАЯ там &quot;велико&quot;?!! Остров!!
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11 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Толстой то же мне знаток!Я не был в Лувре,ну и что,я стал хуже?Нет,я могу прочитать  ,посмотреть если интересно  в книгах в прессе.Надо лучше знать свою родину и ее красоты,
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10 час.

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