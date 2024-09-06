П.Толстой: многие ещё не поняли, но наши отношения с Европой закончены на многие годы

лина любимцева Мы хотим 20 лет переждать, чтобы потом снова "задружиться" с Западом?... а США вчера сказали, что "раз мы не можем сейчас победить Путина, нам придется переждать его, а потом...."....

лл лина любимцева Это точно вы сказали. И, главное, они себя еще называют "велико"британия... КАКАЯ там "велико"?!! Остров!!