Украина сдала Одессу под военно-морскую базу НАТО

Корабли НАТО продолжают осваивать Одессу, которая превращается в пока ещё неформальную, но уже полноценную базу Североатлантического альянса на оккупированной части Новороссии Только в уходящем 2021 году боевые корабли США и… Показать полностью.
Корабли НАТО продолжают осваивать Одессу, которая превращается в пока ещё неформальную, но уже полноценную базу Североатлантического альянса на оккупированной части Новороссии Только в уходящем 2021 году боевые корабли США и… Показать полностью.
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