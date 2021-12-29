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Украина сдала Одессу под военно-морскую базу НАТО

Украина сдала Одессу под военно-морскую базу НАТО

Корабли НАТО продолжают осваивать Одессу, которая превращается в пока ещё неформальную, но уже полноценную базу Североатлантического альянса на оккупированной части Новороссии Только в уходящем 2021 году боевые корабли США и… Показать полностью.

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