В Московском совете ветеранов поддержали решение Путина участвовать в выборах

Пункты работают до конца января 2024 года ежедневно с 16:00 до 20:00 Председатель Московского городского совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Георгий Пашков поддержал решение президента о выдвижении своей кандидатуры на выборах 2024 года.