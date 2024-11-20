Reuters: военные Северной Кореи участвовали в нескольких боях в составе ВС РФ

Южнокорейский депутат Пак Сун Вон заявил, что в Курской области размещены около 10 900 северокорейских военных, некоторые из которых уже участвовали в боевых операциях в составе подразделений Вооруженных сил (ВС) РФ.
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