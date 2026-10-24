США приказали дипломатам и их семьям покинуть Саудовскую Аравию на фоне атак йеменских хуситов. Также появилась информация о том, что власти страны решили вывести часть своих войск с объектов по всему Ближнему Востоку в связи с возрастающими региональными угрозами.