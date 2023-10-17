Лариса Шеслер: Желание евреев – чтобы палестинцев попросту не было

На сайте Единого центра правовой помощи «Соотечественники» опубликована новая запись правозащитника, председателя Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Ларисы Шеслер: Проблема Израиля не в том, что идет война иудеев с палестинцами, и террористы нападают на мирные кибуцы.