Собянин рассказал, как преобразился сад «Аквариум» после благоустройства

Специалисты отчистили и привели в порядок историческую ограду и ворота сада В Москве продолжается благоустройство как крупных объектов, в числе которых парк «Яуза», музей-заповедник «Коломенское» и Кадашевская набережная, так и небольших придомовых территорий.
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