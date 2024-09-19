Собянин рассказал, как преобразился сад «Аквариум» после благоустройства

Специалисты отчистили и привели в порядок историческую ограду и ворота сада В Москве продолжается благоустройство как крупных объектов, в числе которых парк «Яуза», музей-заповедник «Коломенское» и Кадашевская набережная, так и небольших придомовых территорий.