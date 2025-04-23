Врач назвала связанные с покалыванием в руке заболевания

Покалывания в руке могут свидетельствовать как о неправильной позе во время сна, так и о более серьезных проблемах, рассказала доцент кафедры терапии медицинского факультета Государственного университета просвещения Ирина Волгина.
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