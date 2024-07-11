Любитель спиртного лишился автомобиля и остался в долгу

Житель Чистоозерного района Новосибирской области сел за руль после пары бокалов. В суде его признали виновным в правонарушении, а в качестве наказания забрали автомобиль, водительское удостоверение и заставили отработать 200 часов.
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