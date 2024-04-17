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Закон, порядок, государство

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Сотрудники Госавтоинспекции города Новосибирска и школьники провели профилактическую акцию «Внимание, школа!»

На территории Октябрьского района сотрудники городской Госавтоинспекции и учащиеся МБОУ СОШ № 186 провели вблизи образовательной организации профилактическую акцию «Внимание, школа!».

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