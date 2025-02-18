АТР заявила, что стрельба на матче российского теннисиста в Конго была плановой

Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в социальных сетях объяснила, что стрельба на матче "Челленджера" между россиянином Иваном Денисовым и Гуйем Деном Оуденом из Нидерландов была плановой.
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