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Олег Ясинский: Глобализация и миграция: как неолиберализм повлиял на политику и государства?

Олег Ясинский: Глобализация и миграция: как неолиберализм повлиял на политику и государства?

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста Олега Ясинского. Субкоманданте Маркос, представитель и военный командир Сапатистской армии Национального Освобождения, созданной восставшими индейцами из мексиканского штата Чьяпас, в главе «Миграция, блуждающий кошмар» своего эссе «Семь деталей мировой головоломки», опубликованного в июле 1997 года, писал: «Под разными именами и при некоторых юридических различиях, разделяя между собой нищенское равенство, мигранты, беженцы или перемещенные всего мира являются «иностранцами» — порой их терпят, порой отвергают.

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