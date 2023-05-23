Олег Ясинский: Глобализация и миграция: как неолиберализм повлиял на политику и государства?

На сайте издания «GOLOS.EU» опубликована новая запись оппозиционного журналиста Олега Ясинского. Субкоманданте Маркос, представитель и военный командир Сапатистской армии Национального Освобождения, созданной восставшими индейцами из мексиканского штата Чьяпас, в главе «Миграция, блуждающий кошмар» своего эссе «Семь деталей мировой головоломки», опубликованного в июле 1997 года, писал: «Под разными именами и при некоторых юридических различиях, разделяя между собой нищенское равенство, мигранты, беженцы или перемещенные всего мира являются «иностранцами» — порой их терпят, порой отвергают.