Лыжники смогут отправлять свои вещи в Шерегеш вместе с «Аэрофлотом»

Теперь путешественники, направляющиеся в горнолыжный курорт Шерегеш и прилетающие в Новокузнецк на рейсах «Аэрофлота», могут воспользоваться услугой доставки своего багажа до удалённого терминала, расположенного прямо в поселке .
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