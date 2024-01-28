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МИД: Путин и Лукашенко утвердят новые программы интеграции

МИД: Путин и Лукашенко утвердят новые программы интеграции

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердят новые программы интеграции на 2024-2026 годы на заседании Высшего госсовета Союзного государства в понедельник, заявил ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.

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Комментарии
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tsan tsan
Интересно, а что будет с долгом Белоруссии в 8.7 млрд $ перед Россией ? Самый &quot;эффективный&quot; президент попросит Путина простить ?
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16 час.

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