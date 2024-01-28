МИД: Путин и Лукашенко утвердят новые программы интеграции

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко утвердят новые программы интеграции на 2024-2026 годы на заседании Высшего госсовета Союзного государства в понедельник, заявил ТАСС глава второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
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