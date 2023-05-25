Балерина Анастасия Волочкова уличила дочь в ревности к своей славе и успеху

Российская артистка Анастасия Волочкова рассказала об отношениях со своей дочерью на фоне распространения слухов об их ссоре – якобы Ариадна не хочет видеть мать на собственном выпускном.
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