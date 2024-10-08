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Forbes рассказал, что произошло с уцелевшими в боях на Украине остатками американских танков Abrams

Forbes рассказал, что произошло с уцелевшими в боях на Украине остатками американских танков Abrams

«После 15 месяцев непрерывного участия во многих самых кровопролитных сражениях масштабной войны на Украине элитная 47-я механизированная бригада украинской армии в начале прошлого месяца наконец покинула восточную линию фронта, забрав с собой выжившие на поле боя танки M-1 Abrams американского производства, которыми был оснащен единственный танковый батальон подразделения», – говорится в публикации штатного военного автора Forbes Дэвида Экса.

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