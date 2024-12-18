Парковку обустраивают возле школы №24 в 19 микрорайоне Актау

Об этом попросили жители во время встречи с акимом области Нурдаулетом Килыбаем. «Сегодня большинство родителей привозят своих детей в детские сады и школы на автомобилях, что вызывает заторы на дорогах, ведущих к учебным заведениям.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии