Минобороны перечислило цели ночного удара по Украине

Вооруженные силы России в ночь на 9 сентября продолжили наносить групповые удары по объектам военной промышленности, морским портам Украины, судам и логистическим центрам, задействованным в интересах украинских войск.
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