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Вашингтон (ATP). Рублев сыграет с Ван Ашем, Корда, Тиафу, Шаповалов вышли в 3-й круг

Сетка турнира здесь. Mubadala Citi DC Open Вашингтон, США 29 июля – 4 августа 2024 WTA 500 Призовой фонд – 922 573 доллара Открытые корты, хард Второй круг Миомир Кецманович (Сербия)  Джей-Джей Вульф (США) 6:2|6:3 Дата проведения 30 июля, 18.

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