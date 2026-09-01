Sobakaru
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Sobakaru

19 подписчиков

Начались съемки сериала о сталкинге «Яд» с Сашей Бортич, Дарьей Мороз, Риналем Мухаметовым и Денисом Прытковым

Начались съемки сериала о сталкинге «Яд» с Сашей Бортич, Дарьей Мороз, Риналем Мухаметовым и Денисом Прытковым

После нескольких свиданий главная героиня прекращает общение с парнем с сайта знакомств, но становится объектом преследования.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым