Начались съемки сериала о сталкинге «Яд» с Сашей Бортич, Дарьей Мороз, Риналем Мухаметовым и Денисом Прытковым

После нескольких свиданий главная героиня прекращает общение с парнем с сайта знакомств, но становится объектом преследования.
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- Милонов раскритик...
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