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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джордж Расселл: «В пятницу износ шин был очень сильным, в гонках «Ф-2» и «Ф-3» его почти не было»

Пилот « Мерседеса » Джордж Расселл рассказал, что не знает, чего ждать от предстоящего Гран-при Испании с точки зрения стратегии на гонку.

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