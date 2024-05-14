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Пушистая белочка принесла в Винчестер радость… И проказу

Пушистая белочка принесла в Винчестер радость… И проказу

Группа учёных из Базельского университета (Швейцария) установила, что обыкновенные белки (Sciurus vulgaris) были переносчиками проказы, или лепры, в средневековой Англии, где было принято охотиться на этих зверьков ради шкур, а иногда держать в качестве домашних питомцев.

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