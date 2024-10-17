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Вкл/выкл: теперь россияне могут страховаться по часам – это первая в стране страховка такого типа

Вкл/выкл: теперь россияне могут страховаться по часам – это первая в стране страховка такого типа

700 часов страховой защиты, которыми можно управлять и настраивать под свой ритм жизни. О необычном предложении СберСтрахования жизни её генеральный директор Игорь Кобзарь рассказал на форуме инновационных финансовых технологий FINOPOLIS.

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