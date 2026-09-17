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Смоленская Газета

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«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в дни голосования обеспечат усиленный контроль за электроснабжением 19 731 избирательного участка

«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в дни голосования обеспечат усиленный контроль за электроснабжением 19 731 избирательного участка

18 – 20 сентября в России пройдёт единый день голосования. В двадцати регионах присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» состоятся выборы депутатов Государственной Думы, представителей региональной и муниципальной власти.

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