«Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» в дни голосования обеспечат усиленный контроль за электроснабжением 19 731 избирательного участка

18 – 20 сентября в России пройдёт единый день голосования. В двадцати регионах присутствия «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» состоятся выборы депутатов Государственной Думы, представителей региональной и муниципальной власти.
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