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Крымское информационное агентство

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  • F I
    Наверное во всех крымских селах и ПГТ отличные дороги и тротуары....Дорогу к водопаду...
  • Людмила
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    ОтправиТСЯ !!!😝Крымчанин отправи...

Куда бесплатно сходить с семьей на новогодних каникулах в Евпатории: афиша

Куда бесплатно сходить с семьей на новогодних каникулах в Евпатории: афиша

Фото: Михаил ГладчукПодборка интересных бесплатных мероприятий в городе на длительных выходных. С 1 по 7 января предусмотрен бесплатный вход в парк миниатюр «Альпийская роза» для всех, кто придёт в парк в костюмах Дедов Морозов и снеговиков.

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