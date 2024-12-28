Куда бесплатно сходить с семьей на новогодних каникулах в Евпатории: афиша

Фото: Михаил ГладчукПодборка интересных бесплатных мероприятий в городе на длительных выходных. С 1 по 7 января предусмотрен бесплатный вход в парк миниатюр «Альпийская роза» для всех, кто придёт в парк в костюмах Дедов Морозов и снеговиков.
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