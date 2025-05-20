День Святителя Николая Чудотворца: когда отмечают, история и значение праздника

В этот праздник верующие вспоминают о милосердии, сострадании и силе молитвы.Когда отмечается День Святителя Николая ЧудотворцаВ православной традиции существует два основных дня памяти Николая Чудотворца:- 22 мая (по новому стилю) - день перенесения мощей святого из Мир Ликийских в итальянский город Бари в 1087 году.