День Святителя Николая Чудотворца: когда отмечают, история и значение праздника

В этот праздник верующие вспоминают о милосердии, сострадании и силе молитвы.Когда отмечается День Святителя Николая ЧудотворцаВ православной традиции существует два основных дня памяти Николая Чудотворца:- 22 мая (по новому стилю) - день перенесения мощей святого из Мир Ликийских в итальянский город Бари в 1087 году.
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