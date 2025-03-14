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Россияне и белорусы получат право избирать и избираться на выборах в обеих странах

Россияне и белорусы получат право избирать и избираться на выборах в обеих странах

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что граждане России, проживающие на территории Белоруссии, а также белорусы, постоянно проживающие в России, теперь имеют возможность участвовать в местных выборах.

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