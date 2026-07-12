Иран нанес удары по объектам США в Иордании, Кувейте, Бахрейне и Омане

Вооруженные силы Ирана нанесли скоординированные ракетные удары и удары беспилотниками по военным объектам США в Иордании, Кувейте, Бахрейне и Омане в ответ на продолжающиеся американские нападения на юг Ирана.
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