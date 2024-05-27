Председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь посетит Китай

Пекин, 26 мая /Синьхуа/ -- По приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей /ПК ВСНП/ Чжао Лэцзи председатель Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Наталья Кочанова во главе делегации с 28 по 30 мая посетит Китай с визитом и примет участие в первом заседании комиссии между законодательными органами Китая и Беларуси.