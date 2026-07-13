Путин: на атаки ВСУ Россия будет отвечать зеркально, но в несколько раз мощнее Президент России Владимир Путин.
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Путин: на атаки ВСУ Россия будет отвечать зеркально, но в несколько раз мощнее Президент России Владимир Путин.
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